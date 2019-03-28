РИАМО - 28 мар. Культурный фонд «Наследие» планирует в два раза расширить площадь своего здания на Электролитном проезде, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Электролитный проезд, владение 3Г/1 (ЮАО) для реконструкции здания», – отмечается в сообщении.

В настоящее время по указанному адресу расположено здание Фонда сохранения культурных ценностей и поддержки социальных проектов «Наследие». Площадь объекта составляет 3 тысячи квадратных метров.

«Инвестор планирует реконструировать здание, в результате которой площадь объекта может увеличиться до 6 тысяч квадратных метров», – заявила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она добавила, что реконструированные помещения могут использоваться под размещение организаций, занимающихся вопросами бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.