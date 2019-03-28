РИАМО - 28 мар. Площадь производственно-складских помещений на Варшавском шоссе планируют увеличат с 1,5 тысяч квадратных метров до 11,2 тысячи «квадратов», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении территории по адресу: Варшавское шоссе, владение 125, строение 2А, 15А (ЮАО) для реконструкции существующих строений», – отмечается в сообщении.

В настоящее время по указанному адресу расположены торгово-складские помещения общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров.

«Инвестор намерен провести их реконструкцию, в результате чего площадь помещений может увеличиться до 11250 квадратных метров», – дополнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Она отметила, что в реконструированных зданиях планируют разместить многофункциональный комплекс, а также магазины и офисы различных компаний. Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.