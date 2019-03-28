РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Подольский роддом на собственные средства приобрел ультразвуковой скальпель «Гармоник» стоимостью шесть миллионов рублей, который позволяет минимизировать повреждение тканей и предупреждает кровотечение в ходе полостных и лапароскопических операций, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница медучреждения.

«Подольский роддом приобрел ультразвуковой скальпель «Гармоник» стоимостью шесть миллионов рублей, который позволяет проводить полостные и лапароскопические операции с минимальной кровопотерей. Он коагулирует (сваривает) ткани и сосуды, и заживление происходит гораздо быстрее. Он незаменим при работе врачей вблизи магистральных сосудов, позволяет проводить лапароскопические операции без дыма, что экономит время, с его помощью уменьшается время воздействия наркоза», – сказала сотрудница.

В частности, аппарат будут применять в онкогинекологическом отделении при лимфодесекции, или удалении клетчатки по ходу магистральных сосудов, где могут быть метастазы. Благодаря этому аппарату можно более радикально удалять зоны с возможным присутствием метастаз и максимально сохранить окружающие ткани. Операции с этим видом оборудования входят в перечень доступных по полису ОМС.

В Подольске служба родовспоможения работает с 1886 года. Подольский роддом – это современное муниципальное родовспомогательное учреждение, в состав которого входят стационар на 331 койку и женская консультация, рассчитанная на 10 участков, ее проходимость – около 250 человек в день.

Также в роддоме есть отделение УЗИ-диагностики, патологии беременности, клинико-диагностическая лаборатория, операционный блок, два акушерских и два гинекологических отделения, отделение для новорожденных и два реанимационных отделения для детей и женщин, онкогинекологическое отделение.