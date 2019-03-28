РИАМО – 28 мар. В новой Москве жилье в полтора раза дешевле, чем в пределах МКАД, кроме того, в Троицком и Новомосковском округах активно развивают социальную инфраструктуру, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Цена квадратного метра жилья в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) в полтора раза меньше, чем внутри МКАД. Помимо привлекательной стоимости, у покупателей есть возможность широкого выбора формата жилья – от многоэтажного дома до таунхауса», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он дополнил, что сегодня более половины квартир в новой Москве реализуется на этапе строительства.

«Наибольшим спросом пользуются студии и однокомнатные квартиры. Их продажи составляют 42% от всех предложений», – пояснил Жидкин.

Кроме того, на новых территориях активно развивается социальная инфраструктура.

«За шесть с половиной лет жители ТиНАО уже получили более 60 школ, детских садов, поликлиник и пожарных депо», – перечисляется в материале.

До 2021 года планируется построить более 90 социальных объектов, в том числе медицинский кластер «Новая Москва», который будет обеспечивать врачебной помощью не только местных жителей, но и районы, примыкающие к границам ТиНАО.