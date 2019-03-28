РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 мар. Более 70% жителей подмосковной Балашихи, подлежащих призыву в армию, самостоятельно приходят на сборные пункты, также военный комиссариат муниципалитета проводит розыск уклоняющихся, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

На инструкторско-методических сборах в областном сборном пункте военного комиссариата Московской области в микрорайоне Железнодорожный Балашихи подвели итоги осеннего призыва 2018 года и обсудили подготовку к весенней призывной кампании текущего. В ходе мероприятия главе Балашихи Сергею Юрову вручили грамоту командующего войсками Западного военного округа Александра Журавлева.

«Около 70-75% призывников на сборные пункты приходят самостоятельно. Даже звонят, уточняют, когда будет повестка. Многие с удовольствием идут служить. Много образованных молодых людей: более 20% окончили вуз, более 40% получили среднее специальное образование», – сказал военный комиссар Московской области Вячеслав Мирошниченко.

Он добавил, что Балашиха входит в первую десятку городов Подмосковья по количеству призывников с высшим профессиональным образованием: четверть призывников служат после получения образования.

Военный комиссар Балашихи и Реутова Сергей Чиркин рассказал, что по результатам осенней призывной кампании прошедшего года Военный комиссариат Балашихи выполнил задание на 100%.

«Все задачи, которые поставлены военным комиссаром Московской области на призыв 2019 года, будут выполнены в полном объеме. И розыск уклоняющихся от призыва, и работа по направлению на обследования ведутся постоянно, готовимся к весеннему призыву», – пояснил Чиркин.

По итогам медицинского освидетельствования в Балашихе 82,5% молодых людей признаны годными к службе.