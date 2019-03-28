РИАМО – 28 мар. Более десяти маршрутов «Мострансавто» пролегают вблизи заповедных и охраняемых природных зон, где в естественной среде можно увидеть обитающих в ареале животных, говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

«В Талдомском городском округе расположен государственный природный заказник «Журавлиная Родина», доехать до которого можно на автобусах Дмитровского филиала предприятия: №28 Талдом – Полутьево и №34 Талдом – Никитское», – говорится в сообщении.

В Лобне находится памятник природы федерального значения озеро Киово, в пешей доступности от которого останавливаются автобусы Дмитровского филиала №459 станция «Лобня» – Москва (метро «Алтуфьево») и №60 станция «Лобня» – Марфино.

«На левом берегу реки Оки, в городском округе Серпухов, простирается особо охраняемая территория федерального значения – Приокско-террасный государственный природный биосферный заповедник», – уточняется в материале.

Добраться до заповедника можно на автобусах Серпуховского филиала Мострансавто №31 Серпухов – Прилуки и №41 Серпухов – Зиброво.

«В Сергиевом Посаде внимание туристов и жителей может привлечь старинный Келарский пруд. Доехать туда можно на автобусах Сергиево-Посадского филиала предприятия, маршруты №2 и №6 Афанасовский поселок – улица Павлова», – перечисляется в материале.

В городском округе Мытищи располагается Лосиная биостанция. Добраться до национального парка можно на автобусах Королевского филиала Мострансавто №6 станция «Болшево» – Оболдино и №7 станция «Болшево» – Торфпредприятие.

Еженедельно в официальных группах «Мострансавто» в социальных сетях в рубрике «Маршрут выходного дня» пассажиры могут узнавать об интересных достопримечательностях Подмосковья, до которых можно добраться на автобусах предприятия.

Ежегодно в марте отмечается Международный день лесов.