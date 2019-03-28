РИАМО - 28 мар. С начала 2019 года уже 160 сотрудников Госадмтехнадзора Московской области прошли программы повышения квалификации, в регулярном обучении работников задействован Московский областной учебный центр, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Госадмтехнадзор заинтересован в регулярном обучении сотрудников, и в этом ему помогает Московский областной учебный центр. Так, в 2018 году 96 сотрудников повысили свои профессиональные знания на программах повышения квалификации и 228 – на семинарах. В 2019 году обучение прошли уже 160 человек», – говорится в сообщении.

В частности, 27 марта прошел семинар «Требования безопасности к оборудованию и местам активного отдыха детей и подростков» на базе Московского областного учебного центра. В семинаре приняло участие 50 государственных административно-технических инспекторов.

Участники обсуждали такие темы: требования технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок»; требования к игровому оборудованию и покрытию на детских игровых площадках. Также внимание уделили требованиям к размещению детских игровых площадок во дворах многоквартирных домов и в местах массового пребывания людей.

Следующий семинар для Госадмтехнадзора запланирован на 11 апреля, его тема – «Противодействие коррупции в органах государственной власти».