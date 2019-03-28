РИАМО - 28 мар. Жители городского округа ЗАТО Молодежный примут участие в месячнике благоустройства Подмосковья и проведут сразу три субботника, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«В администрации городского округа Молодежный создан штаб по проведению субботников 6,13 и 20 апреля. Предстоит приобрести инвентарь и материалы: грабли, лопаты, краску, перчатки, мусорные мешки. Рассчитываем на высокую активность молодежи. Молодежный парламент подал заявку на участие в субботниках в полном составе», – сообщил глава городского округа ЗАТО Молодежный Виктор Юткин.

Сотрудники администрации, школы и военнослужащие приведут в порядок обелиск Воину-освободителю, установленный при въезде в поселок Молодежный.

Во всех дворах субботники пройдут по инициативе домовых советов. Жильцы многоквартирных домов внесут посильный вклад в наведение порядка в городе, начав с того места, где проживают лично они и их семьи.

Ожидается, что на улицы выйдут более четырехсот человек.