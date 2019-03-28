РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мар. Пять муниципальных детских площадок в подмосковном Красногорске привели в надлежащее состояние в связи с обращениями жителей на портал «Добродел», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Комиссия, созданная по инициативе администрации округа и совместно с территориальным отделением №29 Госадмтехнадзора Московской области, проверила площадки, на содержание которых поступали жалобы жителей.

«Как сообщили в управлении благоустройства администрации округа, по итогам проверки составлено девять актов. На пяти площадках, принадлежащих муниципалитету, уже проведена работа по устранению нарушений содержания детских игровых комплексов. Они находятся в надлежащем состоянии, оборудование – в исправном состоянии», – говорится в сообщении.

Проверки провели на площадках в Красногорске: у дома №11 на улице Чайковского, на трех площадках возле дома №6 на бульваре Космонавтов, в микрорайоне Изумрудные холмы, у домов №№26 и 46 на Красногорском бульваре, дома №34 на Павшинском бульваре, дома №4 на улице Зверева в микрорайоне Павшинская пойма. Также обследовали площадку у дома №12 на улице Пятницкой в поселке Отрадное.

«Управляющим компаниям ООО «УЭН «Эталон», ООО «УК «Аллюр», в ведении которых находятся четыре площадки, и которые попали в «Добродел», предписано не только навести порядок на объектах, но и привести оборудование в рабочее состояние», – сообщила начальник управления благоустройства Антонина Ларина.

Управляющие компании устранят нарушения в ближайшее время.