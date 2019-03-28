РИАМО - 28 мар. Движение транспорта в районе стадиона «ВЭБ Арена» перекроют в воскресенье, 31 марта, в связи с проведением футбольного матча ЦСКА – Уфа, говорится в сообщении инфоцентра транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытия в связи с проведением футбольных матчей на стадионе «ВЭБ Арена». Проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда; 3-я Песчаная улица от улицы Куусинена до 2-й Песчаной», – говорится в сообщении.

Полное перекрытие будет действовать 31 марта с 14:00 до 19:30.

Футбольный матч ЦСКА – Уфа пройдет 31 марта в рамках 21-го тура РПЛ.