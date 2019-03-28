РИАМО - 28 мар. В Ленинском районе Подмосковья, в поселке совхоза имени Ленина угнали автомобиль Mercedes Benz E 200 более чем за 3 миллиона рублей, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 02:00 27 марта в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1979 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 23:30 26 марта до 01:45 27 марта в Ленинском районе, поселке совхоза имени Ленина, с неохраняемой парковки неизвестный похитил его автомашину Mercedes Benz E 200 2018 года выпуска. Сумма ущерба – 3,12 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело. Машину и похитителя ищут.