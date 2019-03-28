РИАМО - 28 мар. Более 500 кассиров-контролеров и сотрудников локомотивных бригад Центральной пригородной пассажирской компании прошли обучение с использование VR-тренажеров с октября 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Для обучения кассиров-контролеров используется коммуникационный тренажер. Он предполагает речевое взаимодействие человека и системы. Например, в одном случае кассиру-контролеру надо проверить билет у студента вечернего отделения вуза, который приобрел льготный билет. В другом – у пассажира есть право на бесплатный проезд, но он не оформил билет на станции отправления. В зависимости от стратегии поведения кассира-контролера возможны различные реакции виртуального пассажира», – говорится в сообщении.

Занятие длится в среднем 1,5 часа, за это время можно решить 4–5 кейсов. Программа оценивает знание теории, технологию работы, вежливость, поведение в стрессовых ситуациях. В тренажере предусмотрено почти 50 сценариев.

Для машинистов компании также проводят занятия с использованием VR-тренажера.

«Надев очки виртуальной реальности, учащийся попадает в кабину электропоезда. За 1,5 часа он должен найти решение нескольких базовых нештатных ситуаций: например, если произошел сбой кодов или разрыв магистрали», – уточняется в материале.

В занятиях принимает участие специалист по технической учебе, он контролирует процесс, комментирует действия машиниста и дает рекомендации по итогам.

Функционал тренажеров доработают и расширят, так, в них появится большее число возможных сценариев, а в тренажер для машинистов планируется внедрить опцию автоматизации процессов оценки.

Центральная пригородная пассажирская компания – пригородная пассажирская компания, обслуживающая пассажиров на всех направлениях Московской железной дороги.