РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. На Молодежной улице в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска планируют устранить ямы по просьбе жителя до 10 апреля, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на многочисленные ямы на улице Молодежная в микрорайоне Климовск. Он отметил, что дорога от контейнерной площадки вся покрыта ямами.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения ям на проезжей части автодороги в микрорайоне Климовск и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы будут выполнены в срок до 10 апреля 2019 года», – сказал замглавы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству городского округа Подольск Анатолий Гребенюк.

Он добавил, что в настоящий момент работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнить невозможно по причине неблагоприятных погодных условий.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.