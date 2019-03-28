РИАМО - 28 мар. Украинский боксер Александр Усик отказался от чемпионского пояса WBA – титула чемпиона мира в 1-м тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), он также не будет состязаться с россиянином Денисом Лебедевым, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Я отказываюсь от пояса, не хочу, чтобы он (чемпионский пояс – ред.) просто так у меня был, пускай ребята за него боксируют. Денису успехов, всем ребятам, кто будет бороться за этот пояс, успехов, боксируйте, завоевывайте», – заявил боксер в своем видеообращении в Instagram.

Он уточнил, что Всемирная боксерская ассоциация обязывает его провести бой с Лебедевым, тем не менее команда приняла решение перейти в супертяжелую весовую категорию.

Александр Усик – обладатель чемпионских поясов по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). У боксера 16 побед, 12 из них нокаутом, ни одного поражения. Следующий его поединок в супертяжелом весе пройдет с камерунским боксером-профессионалом Карлосом Такамом 18 мая в Чикаго.

Лебедев может быть восстановлен в статусе чемпиона WBA, он может защитить титул этим летом.