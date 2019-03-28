РИАМО - 28 мар. В бизнес-парке Greenwood в Красногорске уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и президент Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь подписали рамочное соглашение о создании Центра по защите прав российских и китайских предпринимателей, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Для нас сегодня задача уполномоченного – улучшение делового климата в Российской Федерации и ликвидация проблем, которые пока еще часто возникают при взаимодействии бизнеса и власти. Я знаю, что такие проблемы есть и в Китае. <…> Объединив усилия правительств двух стран, объединив усилия предпринимателей двух стран здесь в рамках создаваемого нового центра, мы сможем более эффективно вести эту работу», – сказал Титов.

Он отметил, что Россия и Китай на сегодняшний день уже достигли высоких достижений в развитии экономического сотрудничества.

По его словам, более 5 тысяч китайских предприятий и представительств зарегистрированы в России.

«Китайские компании работают в совершено различных сферах: в малом и среднем бизнесе. Мы видим, что пока у возникающих проблем нет инструментов для того, чтобы быстро и эффективно их решать. Этот центр предназначен именно для этого, это будет самый прямой вариант решений ваших проблем», – добавил Титов.