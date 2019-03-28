РИАМО – 28 мар. Иномарку стоимостью свыше 5 миллионов рублей угнали в столичном районе Марьино, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Так, 27 марта в службу «02» обратился молодой человек с заявлением о краже авто по адресу: улица Люблинская, дом 157.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 23:15 20 марта до 11:00 27 марта от дома по указанному адресу неизвестный совершил кражу принадлежащей мужчине машины Toyota Land Cruiser 200», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что материальный ущерб составил около 5 миллионов 611 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».