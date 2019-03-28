РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 мар. Многопрофильный медицинский кластер, который планируют создать в подмосковной Балашихе, позволит вывести качество медицинского обслуживания в горокруге на новый уровень, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Рядом со строящимся микрорайоном «Измайловский лес» на 8 гектарах планируют построить большую многопрофильную детскую больницу. Вместе с министерством строительного комплекса и министерством здравоохранения Московской области ведутся предпроектные работы. Вкупе с теми объектами, которые уже проектируются – центральной городской больницей в Ольгине и реконструкцией онкодиспансера – мы получим многопрофильный медицинский кластер», – сказал глава горокруга Балашиха Сергей Юров.

Он добавил, что кластер будет востребован жителями Балашихи, а качество медицинского обслуживания в городском округе выйдет на новый уровень.

В апреле в Балашихе в микрорайоне Заря начнет работать новая поликлиника. Кроме того, в планах строительство новых поликлиник за счет инвесторов на территории Балашихи.

В 2018 году в Балашихе открылись пять новых поликлиник.