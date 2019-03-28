РИАМО - 28 мар. На северо-западе Москвы освободили земельный участок от незаконной постройки, временный торговый павильон снесли силами собственника, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Устранено нарушение земельного законодательства в СЗАО. Временный торговый павильон, который превратился в незаконное капитальное строение – на улице Маршала Катукова, владение 18, строение 1, демонтирован», – говорится в сообщении.

Ранее данный участок был предоставлен в аренду юридическому лицу для эксплуатации временного торгового павильона, без права возведения на земельном участке капитальных объектов.

Арендатор, проигнорировав данный запрет, самовольно без разрешительной документации, расширил торговые площади – был создан новый капитальный объект.

В настоящее время самострой демонтирован силами собственника, право собственности погашено и объект снят с кадастрового учета. На освобожденной территории осуществляется парковка автотранспорта жителей района Строгино.