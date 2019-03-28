РИАМО - 28 мар. В подмосковной Коломне возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью женщине в ходе ссоры с сожителем, она была госпитализирована, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По его словам, 27 марта из квартиры на улице Черняховского скорая помощь доставила в больницу женщину 1988 года рождения, она была госпитализирована.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в УМВД сожитель пострадавшей 1985 года рождения. Преступление совершено после совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».