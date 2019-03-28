РИАМО - 28 мар. Жилой комплекс с детским дошкольным учреждением на юго-востоке Москвы по улице Душинская планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Комплекс по адресу: улица Душинская, владение 16 (ЮВАО, Лефортово) возводится за счет инвестора.

«На объекте проведена итоговая проверка. После устранения замечаний будет решаться вопрос о вводе жилого комплекса в эксплуатацию», – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Новостройка общей площадью 28,7 тысячи квадратных метров состоит из двух 21-этажных жилых секций. В комплексе 190 квартир – от одно- до трехкомнатных. Первые два этажа нежилые, здесь разместится детское дошкольное учреждение и коммерческие помещения.

Здание возведено по монолитной технологии, облицовано высококачественными натуральными материалами. На двух подземных уровнях – паркинг на 231 машино-место.

На прилегающей территории будет организован благоустроенный двор с детской и спортивной площадками, клумбами и цветниками. Кроме того, высадят деревья и кустарники.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на жилых объектах. К проверкам жилого комплекса на Душинской улице привлекались специалисты Центра экспертиз, которые провели необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.