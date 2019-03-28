РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мар. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец провели 17 проверок по контролю за дорожным движением на территории обслуживания с начала текущего года, сообщил начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.

В четверг в ГИБДД Люберец прошло совещание по вопросам пассажирских перевозок. В нем приняли участие представители администрации Люберец, Котельников, Лыткарина.

«Проведено 17 проверок по контролю за дорожным движением. Выдано 30 представлений об устранении выявленных нарушений», – сказал Лобойко.

Он добавил, что в 2019 году провели два совместных рейда с сотрудниками Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.