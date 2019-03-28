РИАМО – 28 мар. Мошенники запугали пенсионерку в столице смертельным диагнозом и предложили ей чудодейственные лекарства со скидкой, пожилая женщина добровольно передала злоумышленникам 500 тысяч рублей, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Так, 27 марта в ОМВД по району Якиманка поступило заявление от гражданки 1952 года рождения, о том, что на ее городской телефон позвонил неизвестный и представился социальным работником.

«В ходе разговора женщине сообщили, что она болеет тяжелой болезнью и ей требуются лекарства, стоимость которых 1,5 миллиона рублей, но так как она пенсионер ей нужно оплатить только 1/3 цены, на что она согласилась», – сказал собеседник агентства.

Позднее к пенсионерке приехал курьер, по вышеуказанному адресу и передал сверток, завернутый в черный пакет.

«После этого пожилая женщина передала курьеру 500 тысяч рублей», – дополнил сотрудник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 159 УК РФ «Мошенничество».