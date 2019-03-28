РИАМО - 28 мар. Московская областная дума планирует начать сотрудничество с Московской городской думой по вопросам безнадзорных животных, в частности, будет проанализирована работа с приютами, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Это актуальная проблема как для области, так и для Москвы. Где-то ситуация лучше, где-то хуже. И у нас, и у Москвы есть интересные наработки, которыми мы могли бы обменяться, чтобы вместе решать проблемы безнадзорных животных. После выхода нового федерального закона нам, возможно, потребуется пересмотреть наше законодательство», – сказал председатель областного парламента Игорь Брынцалов.

По его словам, прежде всего, необходимо определиться с политикой развития и использования приютов.

«Есть ряд вопросов, в том числе законодательных, которые накладывают определенные ограничения в части их (приютов – ред.) использования, что напрямую сказывается на состоянии животных. Нужно проработать эти моменты», – отметил Брынцалов.

Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка планирует вместе с комиссией по экологической политике Московской городской думы провести совместное расширенное заседание уже в мае этого года.