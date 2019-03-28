РИАМО - 28 мар. Интерактивные футбольные ворота упали на 11-летнего мальчика на детской площадке в новой Москве, по факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 27 марта на детской площадке на 11-летнего ребенка произошло падение детских футбольных интерактивных ворот. Ребенка с полученными телесными повреждениями незамедлительно госпитализировали.

«Следственными органами <…> по факту травмирования малолетнего ребенка на детской площадке возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», – сказала Иванова.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

«После полного прохождения лечения пострадавшего и получения всех необходимых медицинских документов будет назначена судебно-медицинская экспертиза», – заключила собеседник агентства.