РИАМО – 28 мар. По программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Мой подъезд» в подмосковном Ликино-Дулеве в текущем году отремонтируют 200 подъездов, сообщается на странице администрации муниципалитета в социальной сети «ВКонтакте».

«В рамках реализации приоритетного проекта «Мой подъезд» администрацией городского округа Ликино-Дулево совместно с управляющими компаниями сформирован адресный перечень подъездов, запланированных к проведению ремонта в 2019 году. В него включены 200 подъездов в 65 многоквартирных домах», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в настоящее время управляющие организации приступили к выполнению работ.

По сведениям агентства, ремонт подъездов пройдет в следующих домах: деревня Кабаново, дома №№15Б, 157, деревня Давыдово, 2-й микрорайон, дома №№1, 10АБ, 14, 17Б, 5, улица Заводская, дома №№19, 6, поселок Авсюнино, улица Ленина, дома №№14, 18, улица Юбилейная, дома №№1, 3, поселок Ильинский погост, улица Совхозная, дом №5, город Дрезна, улица 2-я Ленинская, дом №9, Ленинский проезд, дом №2, улица 3-я Совхозная, дом №11, улица Юбилейная, дом №5, улица Южная, дома №№1, 15, 17, 19, 6А.

Также ремонт проведут в городе Куровское, улица Вокзальная, дома №№13, 14/9Б, 3, улица Коммунистическая, дома №№14, 42, 46, 48, 56, 62, улица Лесная, дом №25, улица Новинское шоссе, дома №№12, 2Б, улица Первомайская, дом №95, улица Суворова, дом №102, город Ликино-Дулево, улица 1 Мая, дома №№1, 28, 36, улица Володарского, дом №2, улица Димитрова, дом №2, улица Кирова, дом №68, улица Коммунистическая, дома №№3, 48А, 58А, улица Комсомольская, дома №№2, 1А, 7, улица Ленина, дома №№2А, 43, 6А, улица Октябрьская, дома №№8А, 16, улица Степана Морозкина, дома №№2, 7, 9, улица Юбилейная, дом №7, деревня Новое, улица Комсомольская, дом №3, улица Кооперативная, дом №7, деревня Соболево, дома №№1, 2, 3, 4, 10А.