РИАМО - 28 мар. На первой неделе апреля в Подмосковье и Москве будет тепло, температура будет достигать плюс 9 градусов днем, ожидается небольшая облачность, преимущественно будет без осадков, сообщается на сайте Росгидромета.

«Понедельник, 1 апреля: ночью – плюс 1 градус, облачно, небольшие осадки, количество осадков – 1 миллиметр, днем – плюс 7 градусов, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, количество осадков – 1 миллиметр», – говорится в сообщении.

Второго апреля ночью подморозит до минус 2, а днем воздух прогреется до плюс 6 градусов. Осадков не ожидается, будет небольшая облачность. 3 апреля ночью будет минус 3, днем – плюс 7 градусов, также без осадков и с небольшой облачностью.

До плюс 9 градусов днем прогреется воздух 4 апреля, а в ночь накануне ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Днем будет облачно, но без осадков.