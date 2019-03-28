РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 мар. Капитальный ремонт автомобильных дорог в подмосковной Балашихе планируют начать с 15 мая текущего года, всего в списке более 50 дорог муниципалитета, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Определили, в том числе через портал «Добродел», перечень дорог, подлежащих ремонту в 2019 году. В списке около 50 дорог, на которые выделено более 230 миллионов рублей. Необходимые конкурсные процедуры проведены. Дорожный капремонт планируем начать 15 мая», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что ямочный ремонт дорог в Балашихе уже начался. Ямы заделывают специальным асфальтом, позволяющим производить работы при низкой температуре воздуха. После того, как установятся благоприятные погодные условия, работа в этом направлении будет усилена.

«Губернатор поручил разработать проект реконструкции Носовихинского шоссе. Он затронет территорию от Леоновского до Восточного шоссе. Расширим трассу до четырех полос и построим эстакаду на Леоновское шоссе. Все это позволит перераспределить потоки между Носовихинским и Горьковским шоссе», – отметил Юров.

Он добавил, что также до конца 2019 года планируется открытие Салтыковской эстакады.

В текущем году дороги отремонтируют в микрорайонах Салтыковка, Кучино, Павлино, Купавна, Саввино, Заря, в кварталах Абрамцево, Безменково, Новском, на улицах Никольская, Богородская, Рождественская и других.