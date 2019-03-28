РИАМО – 28 мар. Компания Standartpark, которая изготовляет и реализует материалы для обустройства территории, рассказала о продаже новинок, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Новинки для объектов городского значения. Газонные бордюры Канта PRO – используются для ограждения клумб и ландшафтных объектов и организации насыпных дорожек. Тротуарный бордюр New Fix PRO – разграничитель тротуарных покрытий и ландшафтных композиций», — говорится в сообщении.

Среди других новинок – садовый геотекстиль «Геопарк-100» – разделитель конструктивных слоев. Укрепляет грунт, выравнивает нагрузки, фильтрует. Еще одна новинка - универсальный геотекстиль

«Геопарк-150» – армирующий, разделяющий слой при дорожных строениях. Укрепляет грунты, фильтрует, выравнивает нагрузки.

Компания Standartpark – крупнейший производитель и поставщик (опт и розница) материалов для благоустройства (https://www.standartpark.ru/catalog/blagoustroystvo/) по всей России.

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