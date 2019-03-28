РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. В подмосковном Подольске в двух многоквартирных домах на улице Академика Доллежаля временно отключили холодную воду из-за плановых работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые жители! Сегодня, 28 марта, в связи с плановыми работами, производимыми филиалом АО «Мособлэнерго», не будет подаваться холодная вода с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00 по адресам: улица Академика Доллежаля, в домах №№36, 38», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.