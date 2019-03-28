РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 мар. Полицейские подмосковной Балашихи задержали двоих местных жителей, подозреваемых в краже отечественного автомобиля стоимостью 20 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть по микрорайону Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от 49-летнего местного жителя о том, что от одного из домов на улице Поликахина неизвестные похитили его автомобиль отечественного производства стоимостью 20 тысяч рублей.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны 36-летний и 41-летний местные жители. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.