РИАМО – 28 мар. Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов 2019 года, лидируют модели южнокорейского производителя Samsung, сообщается на сайте kp.ru.

Специалисты Роскачества вместе с экспертами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT – International Consumer Research and Testing) выяснили, какие из современных смартфонов являются самыми качественными и мощными. В исследовании участвовали бренды Apple, Xiaomi, Samsung, OnePlus, Nokia, Motorola, LG, Huawei, Honor и многие другие.

«В топ-10 первые четыре места заняли модели Samsung – S10, S10+, S10e, Note 9. На пятом месте – Apple iPhone XS Max, на шестом – iPhone XS. Позиции с седьмой по девятую снова удерживают модели Samsung: S9, S9+, Galaxy S8. На десятом месте – одна модель китайского бренда Huawei — Huawei Mate 20 Pro», – говорится в сообщении.

Смартфоны оценивали по 229 параметрам качества и безопасности: эргономика, мощность, функциональность, универсальность, удобство интерфейса, а также специфические параметры, например, сканер отпечатков пальцев, прочность, водонепроницаемость.

Эксперты отмечают, что Samsung лидирует по емкости батареи, качеству звука и звонков, прочности и водонепроницаемости. При этом нет равных iPhone XS Max и iPhone XS по качеству съемки, удобству камеры и скорости затвора.