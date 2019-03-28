РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мар. Госавтоинспекция подмосковных Люберец поручила пассажирским перевозчикам до 1 мая оборудовать все автобусы тахографами, сообщил начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.

В четверг в ГИБДД Люберец прошло совещание по вопросам пассажирских перевозок. В нем приняли участие представители администрации Люберец, Котельников, Лыткарина.

«До 1 мая всем перевозчикам необходимо на автобусы установить тахографы. Не будет их – автобус на линию не выйдет», – сказал Лобойко.

Он попросил администрации Котельников, Люберец и Лыткарина поддержать ГИБДД в этом направлении.