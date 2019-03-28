РИАМО - 28 мар. В 2019 году в Подмосковье сезон весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь откроют 13 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Любители охоты на пернатую дичь могут готовить ружья и снаряжение. Весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь в соответствии с правилами охоты и параметрами ее осуществления в охотничьих угодьях Московской области откроется в регионе со второй субботы апреля. То есть сезон начинается 13 апреля», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он уточнил, что сезон охоты продлится в течение десяти дней – до 22 апреля.

«Способы, сроки охоты и виды охотничьих ресурсов, разрешенных к добыче, в весенний период строго регламентированы. В частности, разрешается охота на токующих самцов глухарей на току, самцов тетеревов из искусственного укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток из искусственного укрытия с подсадной уткой и на гусей из искусственного укрытия», – подчеркнул Разин.

Он также напомнил, что охота возможна только при наличии у охотника действующего охотничьего билета единого федерального образца, а также разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки с указанием вида охотничьих ресурсов и нормы их добычи в случае охоты в закрепленных охотничьих угодьях.