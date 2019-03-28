РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мар. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец привлекли к административной ответственности свыше 430 водителей автобусов на территории обслуживания с начала текущего года, сообщил замначальника ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.

В четверг в здании ГИБДД Люберец прошло совещание по вопросам пассажирских перевозок с участием представителей администрации Люберец, Котельников, Лыткарина.

«С начала 2019 года к административной ответственности привлекли 437 водителей автобусов за различные нарушения ПДД РФ. Из них 37 водителей автоколонны №1787 филиала ГУП МО «Мострансавто», 48 – компании «Диалан Мобил», – сказал Лобойко.

Он пояснил, что также привлекли к ответственности 31 должностное лицо пассажирских автоперевозок. Юридические лица к ответственности не привлекались.