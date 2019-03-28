РИАМО – 28 мар. Московское УФАС России обнаружило признаки антиконкурентного соглашения между участниками аукциона на право установки системы пожарной сигнализации и оповещения для Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова, начальная максимальная цена контракта составила 11 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Торги состоялись в 2018 году.

«В аукционе приняли участие две компании – ООО «Центроспас» и ООО «Спас-сити групп». ООО «Спас-сити групп» стало победителем аукциона, предложив цену в 10,9 миллиона рублей со снижением в 0,5%», – отмечается в сообщении.

К такому незначительному снижению цены привел отказ участников аукциона от конкурентной борьбы. Также ведомство установило, что в течение двух лет ООО «Спас-сити групп» выполняло ремонт противопожарных систем для ООО «Центроспас».

«Московское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Центроспас» и ООО «Спас-сити групп» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции», – дополняется в материале.

Ответственность за заключение антиконкурентного влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тысяч рублей для руководителей организаций.