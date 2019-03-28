РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. В подмосковном Подольске управляющая компания МУП «ДЕЗ» организует 11 пунктов выдачи инвентаря жителям для уборки территорий во время субботников, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые жители Подольска в Подмосковье стартует месячник благоустройства. Первый субботник пройдет 30 марта во всех микрорайонах нашего горокруга. Также субботник пройдет 6 и 13 апреля, а 20 апреля пройдет общеобластной субботник, приуроченный к празднику труда Подмосковья. Мы приглашаем всех жителей принять участие и сделать свой город чище и комфортнее. В дни проведения субботников МУП «ДЕЗ» будет организованно 11 мест выдачи инвентаря», – говорится в сообщении.

Получить необходимый инвентарь для уборки территории горожане смогут в 9:00 по адресам: улица Октябрьский проспект, дом 9А, 43 Армии, дом №15, подъезд 11, бульвар 65-летия Победы, дом №1, подъезд 4, бульвар 65-летия Победы, дом №12, корпус 1, подъезд 1, Красногвардейский бульвар, дом №35, улица Ленинградская, дом №14, подъезд 6, Октябрьский проспект, дом №17, проспект Юных Ленинцев, дом №78А, Профсоюзная, дом №8, Славянский бульвар и Плещеевская, дом №56Б.

Помимо этого, 20 апреля для всех жителей, принявших участие в субботнике, будет организованна раздача горячего питания в сквере возле улицы 43 Армии, дома №15 и возле культурного досугового центра «Молодежный» по улице Почтовая, дом №8.