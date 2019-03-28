РИАМО - 28 мар. Согласно данным Росстата, самые высокие зарплаты в России у сотрудников сферы добычи полезных ископаемых – в среднем 79,4 тысячи рублей, сообщает RT.

«Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. <…> Самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тысячи рублей)», – говорится в сообщении.

Также на приличную зарплату могут рассчитывать специалисты, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью, – в среднем 77,3 тысячи рублей, или занятые в области информации и связи – 66,2 тысячи.

В пятерке также профессиональная, научная, техническая деятельность – 61,2 тысячи рублей, область транспортировки и хранения – 46,9 тысячи.

Самые низкие зарплаты в январе – 27,2 тысячи – отмечены у работников гостиниц и предприятий общественного питания. Также небольшой оклад – 27,3 тысячи – у представителей сферы сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.

Средняя заплата по стране за этот период составила 42,2 тысячи рублей – на 8,3% больше, чем в январе 2018 года – 39 тысяч.