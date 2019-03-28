РИАМО - 28 мар. Столичные вокзалы отключат декоративную подсветку на время всемирной акции «Час Земли» 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Московская железная дорога примет участие в международной акции «Час Земли». В субботу, 30 марта, с 20:30 до 21:30 на 8 столичных вокзалах – Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском – железнодорожники отключат архитектурно-художественную подсветку», – говорится в сообщении.

Накануне мероприятия, 29 и 30 марта, на вокзалах по громкой связи пассажиров проинформируют об участии ОАО «РЖД» в акции, направленной на привлечение внимания к проблемам окружающей среды и бережному использованию электроэнергии.

Акция «Час Земли» пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30. Это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 188 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.

В России в этом году в «Часе Земли» примут участие порядка 700 населенных пунктов.

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