РИАМО - 28 мар. Столичные вокзалы отключат декоративную подсветку на время всемирной акции «Час Земли» 30 марта, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.
Накануне мероприятия, 29 и 30 марта, на вокзалах по громкой связи пассажиров проинформируют об участии ОАО «РЖД» в акции, направленной на привлечение внимания к проблемам окружающей среды и бережному использованию электроэнергии.
Акция «Час Земли» пройдет 30 марта с 20:30 до 21:30. Это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 188 стран, гаснет подсветка более 18 тысяч архитектурных памятников.
В России в этом году в «Часе Земли» примут участие порядка 700 населенных пунктов.
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