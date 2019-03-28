РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мар. На территории обслуживания Госавтоинспекции подмосковных Люберец с начала текущего года произошло два крупных ДТП с участием пассажирского транспорта, сообщил начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Александр Лобойко.

В четверг в ГИБДД Люберец прошло совещание по вопросам пассажирских перевозок. В нем приняли участие представители администрации Люберец, Котельников, Лыткарина.

«Статистический анализ, проведенный за истекший период 2019 года, показал совершение нескольких резонансных ДТП по вине водителей пассажирского транспорта, зарегистрированных на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое». Двадцать первого февраля автобус ГАЗ-А65К32 компании «Диалан Мобил» наехал на препятствие в поселке Малаховка, в результате которого пострадал водитель», – сказал Лобойко.

Он добавил, что 2 марта автобус ЛИАЗ автоколонны №1787 «Мострансавто» столкнулся в Люберцах с легковым автомобилем. Пострадали водитель и пассажир иномарки.

«Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией меры профилактического и контрольно-надзорного характера, обстановка в данном направлении остается напряженной», – заключил Лобойко.