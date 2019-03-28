РИАМО – 28 мар. В особой экономической зоне «Дубна» появится инновационное производство тормозных систем для автомобилей, новый резидент ОЭЗ намерен арендовать 480 квадратных метров в инновационно-технологическом центре на правобережной площадке, строительство которого уже завершено, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Экспертный совет ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна» одобрил бизнес-план компании «Альфа Инжиниринг», которая планирует создать на территории зоны предприятие по производству тормозных систем.

«Это будет высокотехнологичное предприятие, которое будет работать в тесном контакте с экспертами института «НАМИ». При их поддержке будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также сертификация конечного продукта. Компания инвестирует в проект 29,2 миллиона рублей и создаст не менее 27 высокопроизводительных рабочих мест», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«Альфа Инжиниринг» с целью снижения веса изделий планирует изготавливать тормозной суппорт и центральную ступицу из алюминия, а тормозной диск собирать из чугунного кольца.

«Кроме того, часть узлов конечного продукта будет производиться с помощью 3D-печати. Сокращение веса и увеличение производительности этих изделий позволит экономить на топливе, увеличить разгонную и тормозную динамику современных мощных автомобилей, что в полной мере соответствует нынешним мировым стандартам автомобилестроения», – уточняется в сообщении.

Также компания намерена в НПО «Оксид» (городской округ Люберцы) осуществлять работы по чистовой (пескоструйной) обработке, анодированию и покраске изделий.

«Инновационную продукцию резидент ОЭЗ «Дубна» намерен поставлять на конвейеры российских автопроизводителей, а также на экспорт. В перспективе на территории РФ будет создаваться собственная дилерская сеть из крупных станций техобслуживания, а также компаний, занимающихся тюнингом автомобилей», – добавляется в материале.

Предварительная заинтересованность в этом есть у компаний Toyota и Mazda. Планируется поставка тормозных суппортов по программе локальных аксессуаров для отечественного рынка, а после закрепления продукции в России – ее вывод на рынки Западной Европы, США и Ближнего Востока.