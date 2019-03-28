РИАМО (КОРОЛЕВ) – 28 мар. В подмосковном Королеве полицейские задержали 37-летнюю жительницу Ивантеевки, подозреваемую в совершении кражи кошелька у 78-летней местной жительницы, злоумышленнице грозит до 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Королев обратилась 78-летняя местная жительница с заявлением о том, что в одном из продуктовых магазинов, расположенном на проспекте Космонавтов, у нее из сумки был похищен кошелек с денежными средствами и банковскими картами, с которых в дальнейшем были сняты денежные средства. Сумма общего ущерба составила более 30 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана ранее судимая 37-летняя жительница города Ивантеевка», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье №158 УК РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УК РФ.