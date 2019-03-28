РИАМО - 28 мар. Мособлизбирком назначил председателем Территориальной избирательной комиссии Дзержинского Александра Максимова, также председателем ТИК №2 Красногорска стала Ольга Кравец, передает корреспондент РИАМО. «Избирательная комиссия Московской области решила назначить председателем ТИК №2 Красногорска Кравец Ольгу Владимировну, назначить председателем ТИК города Дзержинский Максимова Александра Анатольевича», - сказал председатель Мособлизбиркома Илья Березкин. Члены Мособлизбиркома проголосовали единогласно.

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