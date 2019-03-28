РИАМО - 28 мар. Терминал С1 в столичном аэропорту «Шереметьево» планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 – начале 2020 года, терминал С2 планируют построить до конца 2021 года, сообщил гендиректор воздушной гавани Михаил Василенко.

Ранее терминалу В аэропорта английское агентство Skytrax присвоило наивысший рейтинг - пять звезд. Терминалы D, E и F получили четыре звезды. Skytrax занимается оценкой услуг авиакомпаний и аэропортов. Его рейтинг считается самым авторитетным в мире. Наивысшую оценку получает только небольшое количество избранных аэропортов. Василенко отметил, что новый терминал С1 тоже будет стремиться к пяти звездам, как и следующий терминал С2.

«Достроен он (С1 - ред.) будет в октябре. Затем начнется его тестирование с участием волонтеров. Срок запуска будет зависеть от готовности по итогам тестирования. Это будет ноябрь-декабрь или начало 2020 года», — сказал Василенко в интервью «Ведомостям», опубликованном в четверг.

Он добавил, что проектирование С2 начнут этим летом и построят терминал до конца 2021 года.

«В, С1 и С2 будут выстроены в ряд и соединены между собой, фактически это будет один терминал», — уточнил Василенко.

Он отметил, что дополнительных инвестиций в получение терминалом В пяти, а не четырех звезд не потребовалось.

Василенко добавил, что сейчас идет продуктивная работа с РЖД по вопросу «Аэроэкспрессов».

«Строительство соединительного пути между северным и южным комплексами началось в ноябре-декабре прошлого года. Стройка идет интенсивно, уже устанавливаются несущие опоры для пути. По плану, путь должен быть закончен до конца 2019 года», — уточнил гендиректор «Шереметьева».

По его словам, «Аэроэкспресс» из Москвы сначала будет приезжать в южные терминалы D, E и F, затем в северные В и С1.

Василенко отметил, что с запуском терминала В пропускная способность аэропорта «Шереметьево» выросла с 35 миллионов до 55 миллионов человек. В прошлом году аэропорт обслужил 45,8 миллиона пассажиров.

«В октябре с запуском С1 пропускная способность будет 75 миллионов человек. С запуском С2 – 100 миллионов», — пояснил Василенко.

Он добавил, что, по консервативному прогнозу, в этом году пассажиропоток аэропорта составит около 52 миллионов человек, что будет означать рост относительно 2018 года на 13,5%. В январе – феврале 2019 года пассажиропоток уже вырос на 18,6%.