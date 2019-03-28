РИАМО - 28 мар. В Волоколамском районе суд привлек к ответственности владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения, в установленный срок собственник не очистил участок от сорной травы, наложен штраф в размере 10 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее землевладельцу выдали предписание об устранении нарушений на участке площадью 13,5 гектаров, расположенном в Волоколамском районе Подмосковья.

«В процессе проведения проверки выявлено, что предписание управления в установленный срок не выполнено. Собственником не проведены обязательные мероприятия по зачистке всей площади участка от зарастания сорной растительностью, земельный участок не приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства», – говорится в сообщении.

За выявленные нарушения управлением в отношении Хмельницкого Б.Г. (землевладельца) составлен протокол об административном правонарушении, повторно выдано предписание об устранении нарушений. Материалы дела переданы в судебный участок.

«Решением мирового суда Хмельницкий Б.Г. привлечен к административной ответственности <…> в виде наложения административного штрафа в размере 10 тысяч рублей», – уточняется в материале.