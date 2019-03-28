РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мар. В подмосковных Люберцах на организацию отдыха детей в школьных лагерях с дневным пребыванием предусмотрено более 15 миллионов рублей, эти средства выделят из бюджета городского округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Более 15 миллионов рублей запланировано в бюджете городского округа на отдых детей в школьных лагерях с дневным пребыванием. Они откроются на базе 38 образовательных организаций», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в школьных лагерях смогут отдохнуть почти 3,5 тысячи детей в возрасте от 7 до 15 лет.

На базе образовательных учреждений организуют профильные отряды спортивного, краеведческого, хореографического, патриотического и других направлений. В организации их работы задействуют почти 700 сотрудников, из них – около 500 педагогических работников.

Всего на организацию летней оздоровительной кампании в городском округе предусмотрено порядка 37 миллионов рублей. Свыше 23 миллионов – это средства бюджета муниципалитета, еще порядка 13 миллионов рублей – Московской области.