РИАМО - 28 мар. Благоустройство набережной Кожуховского затона в столичном районе Южнопортовый планируется провести до конца 2019 года, итогом этих работ станет появление в Москве нового парка – Богатырского, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Там обустроят тихие зоны для прогулок, площадки с силовыми и игровыми тренажерами. Тротуары вымостят плиткой, также разобьют цветники. Кроме того, в парке установят удобные лавочки, яркие светильники и символы будущего парка – фигуры богатырей», – отмечается в материале.

Работы пройдут по просьбам местных жителей. После благоустройства у москвичей и гостей столицы появится еще одно место для комфортного отдыха.

В 2018 году в столице благоустроили 23 улицы и городские территории, а также 82 зеленые зоны. В их числе парк 50-летия Октября, парк имени Святослава Федорова, парк технических видов спорта в Печатниках, парки «Митино», «Вагоноремонт» и «Тюфелева роща», парк 850-летия Москвы, парк в пойме реки Битцы и парк в районе Южное Бутово.