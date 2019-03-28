РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Глава горокруга Подольск Николай Пестов вручил почетный знак «Добро и милосердие» заведующей детским садом в Климовске Тамаре Евченко за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В среду, 27 марта, глава городского округа Подольск Николай Пестов вручил почетный знак «Добро и Милосердие» почетному гражданину Климовска, отличнику народного просвещения, заведующей детским садом №9 «Солнышко» Тамаре Евченко за многолетний плодотворный труд в системе образования, большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, высокий профессионализм и в связи с юбилейным днем рождения», – говорится в сообщении.

Детским садом №9 «Солнышко» Евченко руководит с его открытия, а назначили ее заведующей еще до того, как садик был окончательно отстроен в 1970 году. В родной Туле она окончила педагогическое училище, а в 21 год приехала в Климовск.

«Поздравляем Тамару Евченко с юбилеем и заслуженной наградой. Желаем здоровья, успехов в трудовой деятельности, дальнейшего развития детскому саду «Солнышко», новых интересных проектов педагогическому коллективу!» – заключается в сообщении.