РИАМО – 28 мар. По соглашению с правительством Москвы Росгидромет реализует в городе программу прогнозирования опасных явлений, данные достоверны на три-четыре часа, разработку намерены завершить к 2021 году, сообщил руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

«Это называется наукастинг – прогноз опасных быстроразвивающихся процессов и явлений. Такой прогноз делается на три-четыре часа. В Москве по соглашению с правительством города мы создаем такую систему. В прошлом году подписали соглашение, к 2021 году эта система должна быть готова. Какие-то ее элементы уже созданы», – заявил Яковенко в интервью «Российской газете».

Он подчеркнул, что в столице погоду прогнозируют по районам города.

«Если для страны мы делаем прогноз с шагом семь километров, для Москвы сейчас – на каждые три километра. По окончании проекта сетка будет составлять каждые 500 метров», – отметил Яковенко.

Глава Росгидромета добавил, что после обкатки системы в Москве ее можно будет использовать в других городах-миллионниках, создавая там соответствующую инфраструктуру.