РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска коммунальщики очистили от мусора территории вблизи школы и детского сада, сообщается на странице начальника территориального отдела «Дубровицкий» администрации горокруга Валерия Боярко в социальной сети «ВКонтакте».

«В поселке Дубровицы на днях проводилась уборка территории от мусора вблизи Дубровицкой средней школы имени Героя России Монетова и детского сада «Дубравушка» сотрудниками МБУ ПКБ», – говорится в сообщении.

Также по заявкам жителей в поселке Дубровицы 25 марта территориальным отделом «Дубровицкий» был организован рейд по отлову безнадзорных животных. Отлов производился автономной некоммерческой организацией «Центр содержания бездомных собак». Всего было отловлено и отправлено на передержку четыре бездомные собаки.