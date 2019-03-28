РИАМО - 28 мар. С 30 марта будет закрыта станция столичной подземки «Каховская», ограничения необходимы для модернизации инфраструктуры станции и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Во время закрытия станции «Каховская» движение поездов по одноименной линии будет осуществляться только между станциями «Варшавская» и «Каширская». От станции «Каховская» до станции «Варшавская» пассажиры смогут доехать на регулярных маршрутах наземного городского транспорта. Для пассажиров станция «Каховская» откроется уже в составе БКЛ», – говорится в сообщении.

Станция «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии будет работать в обычном режиме. Поэтому пассажиры, пользовавшиеся ранее станцией «Каховская» для входа в метро, смогут заходить на «Севастопольскую» и пользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией и доступными пересадками с этой линии. Станции «Варшавская» и «Каширская» продолжат свою работу. Поезда между ними будут следовать с увеличенными интервалами.

В период реконструкции на станции «Каховская» строители полностью обновят облицовку путевых стен и платформ, заменят пути. Кроме того, будет построен дополнительный переход со станции «Каховская» на станцию «Севастопольская».

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на БКЛ поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Сейчас пассажирам доступны шесть станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк» и «Савеловская».

Южный и юго-западный участки БКЛ планируют открыть в 2020 году. В состав южного участка, к которому будет присоединена Каховская линия, войдут еще три станции: «Зюзино», «Воронцовская», «Улица Новаторов». Три станции будут открыты в составе юго-западного участка: «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект» и «Аминьевское шоссе».

С вводом в эксплуатацию станций Большого кольца от «Зюзино» до «Аминьевского шоссе» и объединением с участком «Каховская» – «Каширская» снизится нагрузка на 10-20% на центральные пересадочные станции. Также пассажиропоток перераспределится как минимум с 20 станций Сокольнической, Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Солнцевской линий.

Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на Московское центральное кольцо, линии железной дороги и Московские центральные диаметры.